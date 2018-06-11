В Челябинске мать и ребенок оказались в реанимации после взрыва газа в жилом доме

В Челябинске из-за взрыва газового баллона обвалился балкон и вылетели стекла. В результате пострадали двое людей – 42-летнюю женщину и ее 10-летнего сынишку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, сегодня утром на балконе квартиры 2 этажа в пятиэтажном доме на улице Липецкой произошла детонация газового баллона. В результате конструкция обвалилась, вылетели стекла в нескольких окнах. Пожара после детонации не возникло.

Уже через 5 минут на место ЧП прибыли спасатели и другие экстренные службы. Они эвакуировали жильцов двух подъездов и отключили дом от основных коммуникаций до выяснения картины происшедшего. Позже в МЧС сообщили, что все системы жизнеобеспечения дома не пострадали, они будут запущены в работу после завершения следственных действий.

В результате взрыва в реанимацию ожогового центра одной из городских больниц доставили женщину с ребенком. Их состояние крайне тяжелое, рассказали в горздраве, обожжено более 80% кожи. Некоторые источники сообщили, что мальчик скончался, однако официального подтверждения смерти ребенка нет.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о других пострадавших. Якобы от взрыва пострадал хозяин квартиры, где произошло ЧП. Еще сообщают, что одну из свидетельниц происшедшего доставили в больницу с гипертоническим кризом. Однако эти сообщения также не подтверждены официально.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливается причина и обстоятельства взрыва.