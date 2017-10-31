Пензенский дом, в котором взорвался газ, восстановят за две недели

В воскресенье, 10 июня в жилом доме в Пензе произошел хлопок газа. В результате взрыва пострадал работник газовой компании. Ремонтные работы в пострадавшем подъезде власти города планируют закончить в течение двух ближайших недель.

Около восьми часов вечера жильцы одного из подъездов дома на улице Крупской позвонили в газовую службу и сообщили о сильном запахе газа, который доносился из одной из квартир. Ее хозяйка на момент ЧП была в отъезде. Газовщики, прибыв на место, приняли решение войти в квартиру. Когда дверь в жилище открыли, произошел хлопок. В результате вылетели окна и пострадали двери в двух квартирах, а также обвалился балкон. По предварительным данным, несущие конструкции здания не пострадали. А вот работника газовой службы доставили с травмами в больницу, его прооперировали. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Прибывшие на место происшествия бойцы МЧС эвакуировали жителей подъезда. Большинство из них провели ночь у родственников, а четверо перебрались в пункт временного размещения. Чтобы организовать охрану пострадавшего дома и в случае необходимости принимать меры для расселения граждан, в городе ввели режим повышенной готовности.

Сегодня рано утром на месте ЧП прошло совещание с участием мэра Пензы Виктора Кувайцева. Его участники осмотрели дом и приняли решение сегодня же начать ремонтно-восстановительные работы. Их планируют закончить в течение двух недель.