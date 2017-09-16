В Новокузнецке мужчина укусил сотрудника ГИБДД, когда тот остановил его за нарушение правил дорожного движения.

После того, как ВАЗ-2105 остановили, то выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На просьбу показать документы на машину он ответил словами нецензурной лексики. Уже в машине ГИБДД 32-летний мужчина бился головой о стекло.

На пьяного водителя надели наручники, но это не помогло успокоить его: он успел укусить сотрудника ГИБДД за ногу.

Документов на автомобиль у мужчины все-таки не оказалось.