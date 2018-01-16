В Краснодаре злоумышленник пытался «вскрыть» банкомат взрывом

В Краснодаре неизвестный злоумышленник попытался "вскрыть" банкомат при помощи гранаты, но все-таки остался без денег.

ЧП произошло около 3 часов ночи 26 апреля. Потенциальный воришка забрался в отделение Сбербанка на улице Лузана и попробовал взорвать банкомат. СМИ сообщают, что злоумышленник предположительно использовал ручную гранату. В результате несколько платежных терминалов и банкоматов оказались поврежденными, взрывной волной в помещении выбило стекла. Однако, как сообщили в пресс-службе банковского учреждения, разжиться деньгами преступнику не удалось.

Сейчас правоохранители и служба безопасности банка проводят совместную работу по установлению личности вора. В интересах следствия подробности дела не сообщаются.

Местные СМИ также сообщали, что 21 апреля в регионе уже был похожий инцидент. Тогда неизвестные взорвали банкомат в здании сельской администрации, но поживиться деньгами также не смогли.