Омский банкомат Сбербанка залили монтажной пеной. Происшествие случилось поселке Чкаловск.

В одном из пабликов области местный житель поделился информацией о том, что банкомат повредили неизвестные хулиганы. Отсек, где выдают деньги, залили монтажной пеной.

Как выяснилось, аппарат был выведен из строя еще в ноябре 2017 года. В отделении Сбербанка Омской области информацию подтвердили. Однако банкомат до сих пор находится в нерабочем состоянии. На нем вывесили табличку о технической неисправности и принесли свои извинения. Сейчас в организации работает только один банкомат.

Сотрудники банка сообщили, что восстановительные работы ведутся. А преступники обязательно будут наказаны. Служба безопасности сотрудничает с правоохранительными органами для более скорой результативности следственных мероприятий.