В Ульяновском районе задержали мужчину, укравшего из супермаркета алкоголь

25 апреля в Ульяновском районе задержали мужчину, который украл алкоголь из местного супермаркета.

Примерно в 3:00 ночи мужчина разбил нижнюю полку, после чего вынес из супермаркета алкогольную продукцию и деньги из кассового аппарата. Всего украденного алкоголя на суммарную сумму в 8 тысяч рублей.

Задержали подозреваемого в содеянном. Им оказался 24-летний неработающий парень. Он украл алкоголь, потому что у него не было денег на покупку.Позже мужчину задержали правоохранительные органы, а весь алкоголь, которые он украл, изъяли.

Напомним, что недавно в Татарстане ночью примерно в студенты пробрались в пекарню и украли оттуда 14 тысяч рублей. Это оказались студенты местного колледжа. Выяснилось, что молодые люди уже находятся под подпиской о невыезде из своего города. На момент задержания вся сумма была потрачена.