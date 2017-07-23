В Татарстане ночью студенты обокрали пекарню

В Татарстане в Набережных Челнах задержали двух студентов, которых подозревают в краже. Сообщают, что парни ночью обокрали пекарню.

Найти подозреваемых в краже удалось благодаря тому, что в заведении была камера наблюдения. Выяснилось, что задержанные уже находятся под подпиской о невыезде.

Когда парней задержали, то украденные из пекарни деньги они уже потратили (около 14 тысяч рублей).

Похожая ситуация произошла недавно в Челнах на проспекте Хасана Туфана. Трое студентов взломали дверь магазина, после чего вынесли оттуда четыре пачки сигарет. Виновников задержали.