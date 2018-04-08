Жителей Краснодара не возмутила продажа клубники рядом с мусоркой

Аноним показал в одном из сообществ «ВКонтакте» снимок людей, знимающихся продажей клубники. Оказалось, что они эир делают рядом с мусорными контейнерами и там же ждут клиентуру, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам жителя Краснодара, такое поведение не приемлемо. Он не понимает, как можно заниматься продажей ягод рядом с тем местом, где воняет отходами. Клубника от такого вполне может испортиться. Однако интернет-пользователей такое совсем не возмутило.

Одни заявили, что продавцы всё делают правильно, поскольку брак можно сразу бросать контейнер, и территория будет не загажена, как часто бывает. Другие с сарказмом подчеркнули, что участок, видимо, соответствует качеству продаваемых ягод, так что переживать нечего – клиенты и сами всё понимают.