Эксперты: только правильный выбор клубники принесет пользу организму

В разгар сезона клубники участились случаи продажи некачественной продукции. Ягода, которая выглядит влажной скорей всего не первой свежести.

Сотрудник Государственной инспекции Москвы рассказал о важных моментах, которые следует учитывать при покупке клубники. Ягоды должны быть только сухими без излишней влаги. Если на клубнике замечена влага, ягоду хранили не правильно. Так происходит, когда клубника долго стоит в холодильнике, а после выставляется на продажу. Также стоит обратить внимание на хвостик клубники, он должен быть крепким и зеленым. Вялые и помятые листочки свидетельствуют о том, что ягоду сорвали не сегодня. Что бы действительно насладится сладкой ягодой и получить от нее максимальную пользу нужно тщательно подходить к выбору клубники.

Кстати, клубника богата на ряд микро и макроэлементов: магний, калий, фосфор, железо, которые так важны организму. А также в ней содержатся большое количество витамина C, B1 и B2. Клубника является диетическим продуктом, на 100 грамм ягоды приходится около 40 килокалорий.

Эксперты рекомендуют, есть клубнику людям с больными суставами и проблемными сосудами. Также ягода принесет пользу при авитаминозе и пониженном иммунитете.