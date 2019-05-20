Врачи назвали самые полезные ягоды

Голубика и брусника признаны самыми полезными ягодами. Эти ягоды менее доступны, но первое место заняли поскольку их не культивируют. При выращивание эти ягоды потвергаются меньшей обработке, поэтому сохраняют больше полезных свойств.

К сожалению такое нельзя сказать обо всех ягодах. Например для получения большого урожая клубники производители используют большое количетсво удобрения, что меняет химический состав ягод и делает их наименее полезными из всех. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при выборе клубники нужно учитывать, что она должна быть сухой, иметь насыщенный запах, быть однородной по цвету с зелеными и свежими листьями.

Ягоды и сок голубики — диетический продукт, усиливающий обмен веществ и действие сахаропонижающих препаратов. Также они укрепляют стенки кровеносных сосудов, нормализуют работу органов пищеварения и сердца. Содержащиеся в чернике и голубике флавоноиды, при попадании в организм активируют работу ферментов. Эти ягоды лидиры по количеству указанных веществ в своем составе. В настоящее время выведено около 26 сортов.

Эксперты утверждают, что ягоды можно употреблять ежедневно. Дневная норма составляет 100-120 граммов. Для получения положительного эффекта для здоровья ягоды следует употреблять минимум 3 раза в неделю.

Американские эксперты выяснили, что черника помогает при посттравматическом стрессовом расстройстве. Вызвав его у крыс, ученые кормили их черникой в количестве, эквивалентном двум чашкам для человека. Через некоторое время ученые подвели итоги: при потреблении черники крысы меньше стали остерегаться незнакомых вещей. Показатели посттравматического стрессового расстройства уменьшились.