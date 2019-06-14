Правильный способ выбора клубники подсказало Роскачество

Многие покупатели, выбирая клубнику в продаже, на самом деле приобретают особый сорт земляники.

Фрагария ананасная крупноплодная. Роскачество рекомендует учитывать место происхождения, а также цвет, форму, размер, запах. Агроном Елизавета Тихонова советует не покупать данную ягоду в Крыму, для неё там слишком сухой климат. Лучшие условия для выращивания земляники в бывших республиках СССР, либо на юге России. Выращенная в земле и в теплице ягода отличается по форме и размеру. В теплице она вытянутая, 1.5 – 3 см длиной, почти без запаха, с длинным хвостиком. И наоборот, в земле она вырастает коренастой у основания, с коротким хвостом и явным запахом земляники и ананаса. Бордовые сорта применяются в качестве варенья, светлые идут в еду, имея более короткий срок хранения. Плоды должны быть упругими, но нежными, чтобы их можно было с лёгкостью раздавить языком во рту.