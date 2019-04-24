Роскачество поведало о правильном выборе прохладительных напитков в летний зной

Какой из напитков наиболее эффективен в летний зной, есть ли польза от кваса, только ли вода поможет одолеть жару, может ли жажду утолить лимонад – Роскачество даёт ответ на все эти вопросы.

Сладкая газировка – это то, в чём менее всего нуждается организм во время жары. Для предотвращения обезвоживания необходимо употреблять больше чая и чистой питьевой воды. Лечебно-столовая вода хороша для лечения, а для утоления жажды лучше всего подойдёт питьевая вода, либо минералка без газа. Отечественная бутилированная вода ничем не уступает по качеству зарубежным аналогам, а во многих случаях даже превосходит их. Вода в стекле принесёт больше пользы, чем в пластике, поэтому предпочтительней выбор стеклянной тары. Квас бывает разным. Один бывает газированным напитком со вкусом кваса, другой – продуктом брожения квасного сусла. Это нужно учитывать при покупке. Специалисты не советуют пить в жару лимонады, так как в них содержится от 80 до 100 граммов сахара на литр. Так же Роскачество напоминает, что термин «живой» - лишь маркетинговый ход, склоняющий к покупке напитка, на самом деле ничего покупателю не обещающий.