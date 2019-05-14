Владелец японских супермаркетов купил самый дорогой арбуз мире

Уникальный сорт арбуза «Дэнсукэ» - один из мировых деликатесов. Продаётся сорт только на аукционах в фирменных упаковках.

В этом году, на одном из таких аукционов был продан самый дорогой арбуз в мире. Ягоду купил владелец японских супермаркетов за семь тысяч долларов. Этим же установив мировой рекорд. В 2008 году такой плод был продан за 6 тысяч долларов.

Японец гордится своей покупкой и ознаменовал её, как символ отличных продаж в текущем году.

Арбуз сорта «Дэнсукэ» поистине является эксклюзивным. Урожай этого сорта обычно не большой, поэтому он пользуется ещё большей популярностью. Уникальность сорта в том, что арбуз имеет кожуру чёрного цвета с еле видными полосами. По вкусу ягода довольно сладкая. Мякоть арбуза сочная, но твёрдая и практически без косточек.

Сорту «Дэнсукэ» приблизительно 30 лет. Его начали выращивать в 80-е годы прошлого века. В те года случился крупный неурожай риса, и селекционеры вывели новый сорт арбуза. Необычный арбуз растёт лишь в одном месте, на острове Хоккайдо в Японии.

Чёрный арбуз чаще всего покупают на подарок. Упаковка арбузов продумана до мелочей. Сначала его обвязывают сеткой вручную, а далее помещают в фирменную коробку с надписью сорта.

В Японии часто проводятся интересные аукционы, на которых можно купить эксклюзивные овощи или фрукты. Цены товаров начинается от тысячи долларов.