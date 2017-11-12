В Омске вывели совершенно новый сорт пшеницы - "Сова"

Ученым из Омского аграрного университета удалось создать новый сорт многолетней фиолетовой пшеницы – «Сова». Об этом сообщает Rosng.ru.

Сообщается, что фиолетовую пшеницу начали выводить в конце прошлого века, однако, довести работу до конца получилось только в 2018 году. Новый сорт имеет свои сильные стороны, а именно: устойчивость к холоду, засухе, засолению и ультрафиолету.

Культура отличается и по внешнему виду. «Сова» обладает более мощной корневой системой (до двух метров глубиной), поэтому, весной землю прорабатывать не требуется, стоит только добавить удобрения и растение вновь взойдёт.

Пшеница выведена в результате скрещивания дикого злака с эгилопсом и пыреем сизым. Уже известно, что из этой пшеницы будут выпекать хлеб, который, безусловно, вызовет интерес у любителей здорового питания, ведь продукт будет насыщен питательными веществами.



