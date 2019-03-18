Роскачество поведало, как выбрать настоящее мороженое – Эксперты прокомментировали

Советы содержат рекомендации, на что, в первую очередь, следует обращать внимание при покупке этого лакомства. Как оказалось, самый простой способ проверки – это откалывание кусочка от замороженной массы.

Роскачество поведало, как можно выбрать, действительно, настоящее мороженое. Эксперты уже прокомментировали рекомендации этого ведомства.

Если мороженная масса хорошо закалена, она всегда будет иметь плотную консистенцию. Если же видны кристаллики льда, значит у продукта была повторная заморозка, и его вкус, в значительной мере испорчен.

Госстандарт предусматривает, что в основе мороженого должны быть, в первую очередь сливки или молоко, яйца и сливочное масло, а также стабилизаторы и натуральные ароматизаторы. При этом доля молока должна быть больше 40%.

Если этикетка содержит пометку «пальмовое масло», значит вы имеет дело, всего лишь с молокосодержащим продуктом. Естественно, он дешевле настоящего мороженого, при изготовлении которого производитель пользовался только молочными жирами.

На внешний вид мороженого влияет процент его жирности. У молочного она не превышает 7,5%. Однако, этот продукт могут употреблять даже те, кто сидит на диете.

Сливочное мороженое может иметь жирность 8-11,5%. У пломбира она ещё выше, достигая 12-20%. С повышением процента жирности цвет мороженого становится всё более жёлтым.

У качественного мороженого, цвет и форма должны быть равномерными. Если видна деформация, это явно свидетельствует о том, что был нарушен режим хранения или срок годности подходит к концу.

Помимо того, не стоит оставлять без внимания и глазурь. Она должна быть распределена равномерно и не отслаиваться от поверхности лакомства.

Если на шоколадной глазури присутствует белый налёт, нужно насторожиться. Это говорит о том, что мороженое либо неправильно хранилось, либо у него очень неоднозначный состав.

Стабилизаторы являются естественными ингредиентами в любом мороженом. С помощью их оно держит свою форму. Это никак не отражается на качестве продукта. В то же время, желательнее выбирать мороженое, в составе которого содержатся натуральные компоненты. Это может быть желатин или агар-агар.

Эксперты уже прокомментировали советы, которые дало Роскачество. Они считают, что те времена, когда указанное на этикетке обязательно соответствовало содержимому, ушли, к сожалению, в прошлое.

На сегодняшний день недобросовестные производители легко фальсифицируют этикетки, указывая на них заведомо недостоверные данные о составе мороженого.

Поэтому, выбор мороженого может начинаться с проверки производителя. Для этого достаточно вбить в Интернет ключи, к примеру, «подделка», «фальсификат» или «обман потребителя». Если есть совпадения, от покупки этого продукта лучше отказаться.

Также эксперты дали и ещё один совет, который им кажется весьма полезным. Лучше всего выбирать мороженое, сделанное местными производителями.

Если к качеству их продукции появятся претензии, потеря внутреннего рынка будет для них весьма существенным ударом. Мало кто решается «побаловаться» в этом вопросе.

К сожалению, как сообщили эксперты, производители прибегают к новой хитрости. Они используют свиной или говяжий жир. Выявить это в настоящее время достаточно проблематично.