В Роскачестве рассказали правила выбора надежных турагентств

В АНО «Роскачество» дали несколько практических советов, как выбрать надежное и бюджетное турагентство.

Специалисты отметили, что путевку можно купить дешевле, если покупать ее за несколько месяцев, чем раньше, тем стоимость будет ниже. Также посоветовали быть внимательными к тем турагентствам, которые открываются в самый разгар сезона. Ведь времени на открытие в разгар сезона не хватит и маркетинговая компания не будет проведена.

Чтобы не нарваться на обманщиков, в Роскачестве советуют проверять все социальные сети агентства, смотреть на отклики в комментариях, проверить ИНН агентства и конечно же, поспрашивать у знакомых, возможно они посоветуют проверенных туроператоров.

В случае, если уже заключаете договор, присмотритесь, он должен занимать порядка 12 страниц, в пакет должно входить медицинское страхование во время отдыха на сумму 30 тыс. долларов.

Специалисты добавляют, что на стоимость также важно обращать внимание, а именно на то, какую скидку вам хотят предложить (если хотят), в случае, если она варьируется от 10 до 50% от стоимости тура, смело можете уходить оттуда, вас пытаются обмануть.