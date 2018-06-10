Роскачество и Росстандарт проверят качество и количество бензина на российских заправках

Роскачество и Росстандарт проведут летом масштабные исследования качества автомобильных бензинов и топлива на российском рынке. Об этом сообщили на сайте Роскачества.

В ведомстве рассказали, что проверки будут проводиться сразу по трем десяткам показателей. В числе основных – соответствие октанового числа, наличие в топливе присадок, качество топлива и возможные недоливы. Кроме того, в ходе исследования планируется изучить методики и качество работы лабораторий, которые имеют аккредитацию на исследование бензинов. Эта работа будет проводиться совместно с Роспатентом и Росстандартом.

Таким образом ведомства отреагировали на информацию Федерации автовладельцев России, которая заявила, что на 76% российских заправок автолюбителям не доливают в бак бензин. Причем размер недолива составляет от 5 до 19 процентов оплаченного количества топлива. Однако при этом в Роскачестве подчеркнули, что масштабные проверки качества топлива запланированы еще в начале года, а недавно были проведены общественные слушания на эту тему.

Кроме того, в Роскачестве считают, что основным источником фальсификата на рынке бензинов могут быть недобросовестные нефтебазы и хранилища, где смешиваются разные партии топлива от разных поставщиков и могут использоваться присадки для доведения смеси до нужных показателей октановых чисел. В ходе проверок ведомство собирается проверить данные, согласно которым в 2017 году 38% нарушений на рынке топлива приходилось именно на нефтехранилища и базы.