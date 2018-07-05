Известны результаты первых проверок бензина

Роскачество начало масштабную проверку химического состава бензина АИ-92, который предлагают на всех заправках, установленные на территории России.

На днях были опубликованы первые результаты, согласно которым выявлено, что примерно на каждой десятой автозаправке качество бензина АИ-92 не соответствует всем утвержденным нормам и стандартам. На данный момент сотрудники организации Роскачество проверяют топливные заправки в Ставропольском крае, проверено уже 24 АЗС известных брендов и 34 АЗС частников. В ходе проверки выяснилось, что практически на каждой второй заправке отсутствует необходимый паспорт качества топлива.

В Ставропольском крае самая большая проблема с качеством бензина, так как тут в больших количествах применяют некачественное топливо из нефтебаз Северного Кавказа, так как для АЗС покупка такого топлива обходится гораздо дешевле. Роскачество сообщает, что основные проблемы в химическим составом бензина АИ-92 возникают именно на частных автомобильных заправках, определенные недочеты нашлись и у АЗС известных фирм, но там качество топливо практически везде полностью соответствуют нормам и стандартам, обычно какие-то претензии связаны исключительно из-за нехватки нужной документации.

Те заправки, на которых выявлены нарушения будут названы для правоохранительных органов, которые уже будут изучать все детали и выписывать нарушителям штрафы. В скором времени представители Роскачество отправятся и в соседние регионы с той же миссией.