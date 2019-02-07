В России возможен переизбыток бензина

В скором будущем российские предприятия могут стакнуться с серьезной проблемой, количество производимого бензина будет в разы превышать спрос, что в итоге приведет к переизбытку топлива.

После того, как в эксплуатацию были введены новые установки на «Танеко» и Антипинском НПЗ, количество произведенного бензина увеличилось почти на два миллиона тонн. В скором времени в России планируется модернизировать еще девять нефтеперерабатывающих завода, что должно увеличить количество произведенного бензина еще на три миллиона тонн, речь идет о топливе класса «Евро-5». При этом спрос на данное топливо не увеличился.

Эксперты отмечают, что спрос на бензин в России растет очень медленно. В итоге, в скором времени может появится серьезная проблема со сбытом бензина. Перед производителями появится важный вопрос, куда девать оставшееся топлива, необходимо будет искать новые места для сбыта.

Согласно последним исследованиям, самый доступный бензин в России находится в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе любой житель на свою зарплату может приобрести свыше двух тысяч литров топлива, что является самым высоким показателем на территории России. Хорошие показатели наблюдаются у столицы, где на среднюю зарплату можно приобрести 1699 литров бензина, а в Ненецком округе жители на свою зарплату могут купить 1588 литров вытребованного топлива.