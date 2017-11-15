Рост цен на бензин привел к увеличению количества контрафакта

Сегодня любой российский автолюбитель, приезжая на заправку, рискует залить в бак некачественный бензин. Такая ситуация стала возможной из-за тотального подорожания топлива и, как следствие, увеличения доли контрафактного горючего в розничной сети.

По данным Росстата, цены на автомобильное топливо продолжают стремительно расти, причем эта тенденция сохраняется уже пятую неделю подряд. За первые четыре месяца этого года бензин прибавил в цене почти два процента, дизель – почти три. При этом Федеральная антимонопольная служба пытается успокоить автовладельцев и прогнозирует, что рост топливных цен не будет выше запланированного уровня инфляции.

Эксперты говорят, что подорожание связано с ростом биржевых котировок, а также грядущим повышением акцизов на топливо. Оно должно состояться 1 июля, тогда за тонну бензина 5 класса нужно будет уплатить почти 12 тысяч рублей. При этом профильные специалисты отмечают, что ситуация складывается двоякая. Все понимают необходимость снижения или хотя бы удержания цен, а средств для этого пока не предлагается. Акцизная составляющая вот-вот снова вырастет, снижение оптовых цен уменьшит прибыль нефтяных компаний – а это уплаченные в бюджет страны налоги.

Пока специалисты ищут выход из ситуации, на заправках увеличивается доля контрафактного бензина низкого качества. Причем речь идет не только о небольших станциях, но и крупных сетях АЗС. Специалисты говорят, что доля контрафакта на рынке может составлять до 15% от общего потребления топлива в стране. И хотя «серое» топливо обойдется потребителю дешевле, значительно вырастут шансы попросту лишиться своего авто намного раньше срока из-за быстрого износа узлов топливной системы и двигателя.