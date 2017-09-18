Бюджетный комитет Госдумы поддержал заморозку топливных акцизов

Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроекты, которые помогут узаконить заморозку акцизов на бензин и моторное топливо. Речь идет о поправках в Налоговый кодекс, оговоренных в статьях закона о налоге на дополнительный доход.

Согласно этим поправкам, акцизные сборы на 1 тонну бензина и дизтоплива будут снижены в 2018 году на 3 и 2 тысячи рублей соответственно. Также законодательно закрепляется отмена повышения акцизов с 1 июля на 700 рублей за тонну. Но эту меру можно считать временной, поскольку ставки акцизов на 2019 году остаются неизменными. Планируется, что они вырастут на треть по сравнению с нынешними размерами.

Также думский комитет рекомендует принять и другую поправку – к закону о «Таможенном тарифе». Она предполагает, что правительство сможет поднимать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты и другие виды топлива до 90% от ставки пошлин на нефть.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что рост топливных акцизов в январе 2019 года не приведет к повторению ситуации с розничными ценами на горючее, которая сложилась в этом году. По оценкам ведомства, завершение налогового маневра и другие усилия правительства приведут к тому, что цены на топливо вернутся к своей обычной тенденции – расти только на размер инфляции.