«Роснефть» предупреждает в возможном росте цен на топливо в полтора раза

К 2024 году цены на топливо в России могут подскочить в полтора раза. К такому результату приведет уравнивание импортных и внутренних цен на нефть и нефтепродукты. Об этом заявили в компании «Роснефть».

Как говорят в компании, сведение к нулю экспортных пошлин на нефть, которые использовались как инструмент для защиты внутреннего рынка страны, неизбежно приведет к росту цен на нефтепродукты. При этом в «Роснефти» поддерживают решение правительства временно снизить акцизные сборы на бензин и дизтопливо. Однако уверены, что системные проблемы отрасли он решить вряд ли поможет.

«Роснефть» также отмечает, что окончание налогового маневра больше всего ударит именно по сфере переработки нефти. Уже сейчас налоговая составляющая является причиной убытков в нефтеперерабатывающей промышленности. Потери производителей достигают 3 тысяч рублей на тонне дизеля и около 7 тысяч – на тонне АИ-92.

В компании рассказали, что изложили свои предложения по оздоровлению ситуации правительству, сейчас их изучают в профильных министерствах.

Напомним, налоговый маневр, предложенный правительством, предполагал уменьшение ставки экспортных пошлин на нефть до уровня в 30% и одновременное увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Однако в 2016 году Министерство финансов предложило свести экспортные пошлины к нулевой ставке. Уже тогда представители нефтяной отрасли и Минэнерго высказались против такого решения.