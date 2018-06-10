Федерация автовладельцев заявила, что АЗС не доливают россиянам бензин

Федерация автовладельцев России заявила, что 3 из 4 заправок (76%) в стране не доливают в бак бензин, фактически обманывая своих покупателей. Специалисты ФАР провели проверку на 34 заправках в 13 регионах, и обнародовали результаты этой проверки.

В федерации заявили, что максимальный показатель недолива был зафиксирован на АЗС крупной сети и составил чуть более 19%. А в среднем по стране автолюбители недополучают около 5,6% бензина, за который они заплатили.

Недолив выявили примерно у 20% АЗС, принадлежащих нефтяным компаниям, более чем на 80% станций крупных сетей, и практически на 100% мелких и частных заправок. В организации отметили, что в условиях, когда цена на опт превышает розничные цены, российские водители не только рискуют купить фальсификат, но и заплатить при этом «за воздух».

В ФАР рассказали, что исследования проводили методом «тайного покупателя» и использовали автомобиль со специальным оборудованием. Недоливом при этом считалась разница объема фактически залитого в бак и оплаченного топлива больше чем на 1%. Кроме того, в организации пояснили, что не стали называть «проштрафившиеся» АЗС, поскольку их методика исследования не прошла аттестацию.

Напомним, в мае этого года эксперты оценили долю контрафактного топлива на российских АЗС примерно в 15% и заявили, что количество топлива сомнительного качества на заправках растет.