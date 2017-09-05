Заправкам обещают огромные штрафы за недолив бензина

Подготовлен проект закона, согласно которому заправки, где водителям не доливают бензин, могут быть оштрафованы минимум на полмиллиона рублей. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, законопроект предполагает ужесточение админответственности за выявленные нарушения. Он устанавливает новый размер штрафа за недолив – 1% от суммы выручки АЗС за весь прошлый год, но не меньше 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения предусмотрен штраф в 3% и минимум в 2 миллиона рублей.

Мантуров рассказал, что в Центральном федеральном округе из всего количества жалоб по поводу заправок в 2016 году о недоливе речь шла чуть более чем в 21% случаев, а в 2017 году – свыше 46% обращений.

Министр также напомнил, что с января этого года в стране действует закон об оборотных штрафах – он позволяет устанавливать размер денежных санкций к нарушителям в зависимости от их выручки. Согласно нормам этого закона за 5 месяцев этого года с АЗС, «отличившихся» нарушением физико-химических показателей топлива, взыскали 28,5 миллионов рублей.

Напомним, в начале июля этого года федерация автовладельцев заявила, что более трех четвертей российских заправок не доливают бензин в баки своих клиентов. Согласно данным федерации, водители в среднем получали на 5,6% меньше бензина, чем оплачивали в чеке. А это автоматически увеличивало стоимость топлива, купленного на АЗС.