Госдума предлагает повышение штрафа за хранение данных россиян

Внесен законопроект, согласно которому будут установлены штрафы в размере до 18 млн рублей за невыполненные требования по хранению данных.

Двое депутатов Виктор Пинский и Даниил Бессарабов, являющиеся членами Единой России, предложили внести закон, который будет регулировать надлежащее исполнение сохранения персональных данных. По мнению авторов законопроекта, прошло уже достаточно много времени для того, чтобы интернет-компании приступили к выполнению своих обязанностей.

Тем не менее, законодательной властью еще не была установлена ответственность, возникающая в результате отказа от локализации личной персональной информации.

Согласно предлагаемому законопроекту, компании, которые не выполняют свои обязанности по хранению баз данных, будут платить штраф в размере от 2 до 6 миллионов рублей. Если закон будет нарушен второй раз, то сумма возрастет до 6 миллионов, а верхняя граница штрафа составит 18 миллионов рублей.

Инициаторы законопроекта проводят аналогии с зарубежными странами. По их словам, они учли опыт Германии, Турции, Франции. В этих странах также предусмотрен штраф за невыполнение обязанностей по хранению персональных данных. Напомним, что в апреле текущего года указом суда Facebook и Twitter были оштрафованы на 3000 рублей. Роскомнадзор подчеркнул, что собирается повторно напомнить компаниям о локализации. Согласно закону, компания, проигнорировавшая требования, может подвергнуться блокировке.