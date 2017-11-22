Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга

Роскачество дало рекомендации российским интернет-покупателям. Соблюдение пяти правил поможет снизить риск столкнуться с мошенниками во время онлайн-шопинга.



Специалисты, в первую очередь, рекомендуют оплачивать товары при получении. Так вы не потратите деньги на некачественную вещь.

Лучше завести дополнительную карту или специальных электронный кошелек только для шопинга. На них перечисляйте деньги, которые собираетесь тратить на покупки. Таким образом вы не дадите злоумышленникам получить данные о вашей основной банковской карте.

Стоит обращать внимание на адрес сайта интернет-магазина. Мошенники уже научились создавать сайты-двойники. Отличить реальный сайт от подделки по внешнему виду трудно, поэтому внимательно проверяйте адрес сайта.

При оплате и вводе персональных данных обращайте внимание на то, чтобы соединение обязательно устанавливалось по защитному протоколу (https:/).

Роскачество не рекомендует также делать онлайн-покупки через публичные сети Wi-Fi (например, в метро). Лучше доехать до места, где интернет зашифрован.