В Китае появились подруги для шопинга напрокат. Услуга появилась в одном из торговых центров провинции Гуандун.

Новинка в сфере услуг появилась в Китае. Теперь посетители торгового центра, которые пришли за покупками в одиночестве, могут взять напрокат подругу для совместного шопинга.

В торговом комплексе на больших желтых платформах выставлены девушки, которых можно арендовать. За их спинами выведены надписи 共享女友, которые поясняют, что девушек можно брать напрокат. Также на платформе каждой «шопинг-подруги» указан QR-код. По нему можно совершить оплату услуги. Ее стоимость равняется 1 юаню за 20 минут.

К слову, большой популярностью новая услуга не пользуется. Ранее в провинции Хайнань в качестве эксперимента на один день вводили такую же услугу, но в качестве шопинг-товарищей были парни. Чтобы воспользоваться услугой, многим пришлось отстоять немаленькую очередь.

Интернет-пользователи считают, что подруги для шопинга в Китае не так популярны, потому что мужчины реже ходят по торговым центрам. И к тому же им неловко в общественном месте брать напрокат девушек.