Просторные розовые парковки для женщин появились в Китае. Они шире обычных в 1,5 раза и имеют яркий розовый цвет.

На такой шаг пошли в одном из торговых центров Ханчьжоу провинции Чжэцзян. Сотрудники выделили специальные парковочные места для прекрасного пола. Они гораздо шире обычных. Чтобы облегчить поиски таких мест, на асфальт нанесли разметку в виде огромных розовых квадратов. На каждом квадрате изображена туфелька на каблуке и добавлена подпись: «Только для женщин».

Данное нововведение вызвало разные реакции у жителей китайского города. Кто-то посчитал, что администрация торгового центра поддалась стереотипному мнению о плохом навыке вождения у женщин. Поэтому инициаторов розовых парковок обвинили в сексизме. Другие же посчитали такое преимущество в парковочном месте неоправданным и необоснованным.

Однако это уже не первый случай выделения специальных мест для парковки женщинам в Китае. В одном из подземных паркингов Шанхая уже используют данную практику. Там парковки также выкрашены в розовый цвет и увеличены до 3-х метров.