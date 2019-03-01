Теперь вместо мужчин женщины предпочитают покорять горы

Экстремальный туризм развивается в быстром темпе. Вместе с этим, количество женщин предпочитающих провести время на природе стремительно растет. Экзотические места, как всегда в топе. Обыденный отдых на пляже уже не вдохновляет. С каждым годом женщины ломают стереотип. Многие уверены, что женщинам не место в экстремальных экспедициях. Одно из таких мест, которые посещает большое количество женщин гора Килиманджаро.

Килиманджаро одна из самых высоких вершин в Африке. Подъем в гору сложным и тяжелый для туристов. По статистике профессиональной компании-гида Peak Planet, количество женщин-альпинистов постоянно растет. Еще 10 лет назад восходящих на гору женщин было на 30% меньше чем мужчин. Сегодня мужчин и женщин поровну. Эксперты уверены, что пол никак не влияет на успех восхождения.

Спрос на подъем на гору Килиманджаро одинаков среди женщины и мужчины. Поэтому представители компании придумали особенную программу. В международный женский день, Peak Planet предлагает восхождение только для женщин. Начало экспедиции 1 марта 2020 года. На вершине горы женщины отметят этот праздник. По задумке все участницы должны добраться к 8 марта до места назначения. По мнению экспертов такой тур подойдет для сильной самостоятельной женщины.

Килиманджаро является самым амбициозным подъемом для многих. В списках клиентов компании есть даже пенсионеры. Восхождение на вершину очень рискованное дело, которое не каждый может преодолеть. Примерно 50% тех альпинистов собирается взобраться на вершину горы терпят крах. Чаще всего причиной неудачи явдяется горная болезнь. Не каждый организм может быстро адаптироваться к низкому уровню кислорода и большой высоте. Для дополнительной безопасности группы обеспечены кислородным оборудованием, а профессиональные гиды 2 раза в день проверяют состояние клиентов.