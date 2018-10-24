Работа долгие часы вгоняет женщин в деперессию

Переутомление никому не идет на пользу. Чтобы сохранить хорошее здоровье, нужно выделять время для отдыха. Однако многие люди работают дольше, чем должны. Ученые из UCL обнаружили, что женщины, которые работают более 55 часов в неделю, подвергаются большему риску депрессии. Интересно, что такого же эффекта у мужчин не наблюдалось.

В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек. Исследователи приняли во внимание целый ряд дополнительных факторов, таких как возраст, доход, состояние здоровья и особенности работы, и все же определили, что у женщин, которые работали сверхурочно, симптомы депрессии были на 7,3% больше.

Эти дополнительные часы обычно накапливаются в выходные дни. Те женщины, которые работали все выходные или почти все выходные, имели в среднем на 4,6% больше депрессивных симптомов по сравнению с женщинами, работающими только в будние дни.

Между тем этот фактор для мужчин был несколько ниже, всего около 3,4 %. Это довольно интересно, но ученые говорят, что это может иметь какое-то отношение к женщинам, работающим на низкооплачиваемых работах.

В среднем мужчины, как правило, работают дольше женщин. Ученые подсчитали, что две трети мужчин работают по выходным по сравнению только с половиной женщин. Как только появились дети, женщины перестали работать дольше по выходным и после смены. Однако это исследование показало, что для мужчин, имеющих детей, эффект был иным.

Молодые отцы, как правило, работают больше, чем те мужчины, у которых нет детей. Это может быть связано с тем, что женщины проводят больше времени с детьми, в то время как молодые отцы должны сосредоточиться на обеспечении семьи.

Те мужчины, которые работают большую часть выходных, как правило, работают там, где требуется меньше навыков. Это означает, что эти рабочие места обычно не воспринимаются как социально-экономическая ценность. И все же именно у женщин чаще развивается депрессия от переутомления.

У женщин чаще развивается депрессия, они просто более уязвимы к этому состоянию. Это было репрезентативно в исследовании, результаты соответствуют уже существующим данным.