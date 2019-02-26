Дополнительный сон по выходным не решает проблемы недосыпа

Недостаточное количество времени, отведенное на сон, подвергает людей повышенному риску метаболических проблем, включая ожирение и диабет. Возможно, дополнительное время сна в выходные дни поможет снизить риск. По мнению исследователей, это не решит проблемы.

Дополнительное время сна в выходные не является эффективной стратегией противодействия обратной потере сна, вызванной нарушениями метаболизма.

Люди часто спят по выходным дольше, чем в будние дни. Тем не менее, не было известно, как это влияет на метаболическое здоровье человека.

Чтобы узнать, в новом исследовании приняли участие молодые здоровые люди, которых разделили на три группы. У первой было достаточно времени для сна, 9 часов каждую ночь в течение 9 ночей. У второй было всего 5 часов, чтобы спать каждую ночь в течение того же периода. Наконец, третья группа спала 5 часов в течение 5 дней, а затем в выходные они спали столько, сколько им хотелось.

В двух группах с ограниченным временем для сна недостаточный сон привел к увеличению перекусов после обеда и увеличению веса.

Когда они вернулись к недостаточному сну после выходных, их циркадные часы были рассчитаны позже. Они также ели больше после обеда, их вес продолжал расти.

Ограничение сна у первой группы участников было связано со снижением чувствительности к инсулину примерно на 13 процентов. Но группа, у которой была возможность больше спать в выходные, все еще проявляла меньшую чувствительность к инсулину. Чувствительность всего тела, печени и мышц к инсулину снизилась на 9-27% после того, как они снова недосыпали, как только закончились выходные.

Этот вывод не был ожидаемым, он показывает, что восстановление сна в выходные дни вряд ли будет эффективной контрмерой потери сна в отношении метаболического здоровья, когда потеря сна является хронической.

Общество исследования сна и Американская академия медицины рекомендуют 7 или больше часов сна еженощно для взрослых, для того, чтобы поддерживать оптимальное здоровье. Новые данные подтверждают, что недостаточный сон является фактором риска метаболических нарушений. Исследование подтверждает, что догонять по выходным не является решением хронической потери сна в течение недели.

Ученые надеются изучить мелкие детали этой динамики в будущих исследованиях, включая влияние дневного сна и другие стратегии для получения большего количества информации.