Учёные: Дневной сон опасен для подростков негативными последствиями

Группа сингапурских исследователей провела эксперимент, в ходе которого было задействовано 58 подростков. Их разделили на две группы: одной из них предлагалось проводить в постели 6,5 часов ночью, а другой – спать дробно: 5 часов ночью и 1,5 часа днем.





6,5 часов – не случайно выбранное время. Оно меньше среднего сна здорового человека, ведь очень часто подростки вынуждены жертвовать им из-за напряженной учебы и активной социальной жизни.

В ходе исследования было выявлено, что первая группа подростков, которая спала дробно, чувствовали себя бодрее и лучше, их память и когнитивные способности возросли. Многие участники заметили улучшение настроения и подъем сил, в отличие от группы, которая спала 6,5 часов за один раз.

Анализ данных также показал, что у участников с дробным сном резко повысился уровень глюкозы в крови, что в долгосрочном продолжении может привести к негативным последствиям.

Авторы исследования настаивают на том, чтобы подростки старались поддерживать свой сон в норме и придерживались рекомендаций врача об оптимальном восьмичасовом сне.