Ученые: Люди-совы могут изменить свой распорядок дня и улучшить самочувствие

Эксперты решили исследовать деятельность и когнитивные способности людей-сов.

Некоторое время назад ученые заявили, что люди-совы могут изменить свой распорядок дня, а также улучшить самочувствие. В эксперименте участвовали 22 молодых здоровых человека. Все они вели активную жизнь с двух часов ночи до десяти утра. В ходе исследования участники сдвинули свой режим на два часа, не применяя лекарств и психологических воздействий. По советам специалистов, люди старались завтракать сразу после пробуждения, а после семи часов вечера больше не употреблять пищу. Все осталось без изменений.

В итоге эксперимент показал, что все участники избавились от депрессии, а также когнитивные способности значительно улучшились. Также добровольцы отметили, что их физическое самочувствие улучшилось, а также они стали намного лучше выполнять поставленные задачи. Это говорит о том, что люди-совы могут изменить распорядок дня, не ухудшая производительность, а наоборот улучшить ее.