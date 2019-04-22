Эксперты открыли два новых хронотипа человека

Речь идет о «сонях» и «полуденниках».

Эксперты из России и Бельгии провели новое исследование, которое помогло открыть два новых хронотипа человека. Для своего исследования ученые провели онлайн-опрос, в котором участвовало более тысяч человек. Добровольцы должны были оценить свой уровень бодрствования и сонливости в определенный момент времени. Результаты исследования показали, что помимо «совы» и «жаворонка» есть еще два хронотипа «сони» и «полуденники». Ученые выяснили, что «полуденники» отличаются самой высокой сонливостью, длительностью примерно до 11 часов утра. После этого такие люди начинают бодрствовать до 17 часов, а затем наступает период усталости.

Люди, входящие в тип «сони» за день испытывают два пика активности. Они также как и «жаворонки» просыпаются рано и активны до 11 часов утра. После этого примерно до 15 часов люди ходят сонными. И затем наступает второй пик активности, который длиться до 22 часов. Специалисты говорят, что на хронотип не влияют пока никакие другие данные, кроме возраста, образа жизни и так далее.