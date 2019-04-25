Эксперты: В сексе «жаворонки» значительно активнее «сов»

В ходе исследования было установлено, что на это оказывает влияние режим сна. Если его соблюдать, это дополнительно стимулирует организм.

Эксперты установили, что в сексе «жаворонки» значительно активнее «сов». Это происходит, по их мнению, от того, что последние спят, в среднем, на час меньше.

Следовательно, организм «сов» не отдыхает должным образом. «Жаворонки», в свою очередь, более точны в соблюдении режима дня. Это приводит к их повышенной активности на его протяжении.

Аналогичная картина наблюдается и в постели. Статистика показывает, что люди, ложащиеся поздно, предаются плотским утехам дважды в неделю, а «жаворонки» - трижды.

Эксперты связывают это с тем, что если у человека постоянные сбои в режиме сна, то у него нарушаются естественные процессы метаболизма, происходящие в организме.

Это сказывается не только на половой активности «сов». Они более раздражительны и забывчивы. Помимо того, те, кто страдают от недосыпа, испытывают чувство постоянной усталости и не могут получать удовольствие от жизни в полном объёме.

Специалисты дают настоятельные рекомендации об обязательном соблюдении режима дня. Сон должен продолжаться не меньше 7 часов. При этом, не стоит забывать, что, если недосыпание вредно, то и пересыпание имеет аналогичный негативный эффект.

Эксперты категорически не рекомендуют спать больше 9 часов в сутки.