Ученые: ночным совам значительно тяжелее

«Ночные совы» - люди, которые бодрствуют допоздна и просыпаются задолго до рассвета, имеют разные модели мозговой активности по сравнению с «утренними жаворонками». Это доказывает новое исследование. И эти различия могут усложнить жизнь ночным совам, если они вынуждены придерживаться типичного графика с 9 до 5.

Когда исследователи сканировали мозг людей, которые были классифицированы как ночные совы или утренние жаворонки, они обнаружили, что у ночных сов была более низкая «связь мозга» - мера того, как «синхронизированы» различные области мозга друг с другом по сравнению с утренними жаворонками.

Более того, это более низкое подключение мозга у ночных сов было связано с меньшим вниманием, более замедленной реакцией и повышенной сонливостью в течение часов типичного рабочего дня, говорят исследователи.

Результаты показывают возможную причину, по которой у ночных сов могут быть проблемы со вниманием и сонливостью, когда они пытаются соответствовать типичному графику дня. По мнению исследований, это не соответствует их внутренним часам.

Это несоответствие между биологическим временем человека и социальным временем испытало большинство из нас в форме смены часовых поясов. Оно является общей проблемой для ночных сов, пытающихся следовать нормальному рабочему дню.

По мнению сотрудников Центра здоровья человеческого мозга Бирмингемского университета в Соединенном Королевстве, их исследование является первым, которое показывает потенциальный внутренний нейрональный механизм, почему ночные совы могут столкнуться с когнитивными недостатками, когда их заставляют вписываться в эти ограничения.

Растущее число исследований свидетельствует о том, что сова может оказывать негативное воздействие на здоровье, включая возможность повышения риска ранней смерти человека. Многие из этих эффектов могут быть связаны с рассогласованием между внутренними часами человека или циркадным ритмом и социально обусловленными сроками работы и другими видами деятельности. Но немногие исследования изучали ли связь между циркадным ритмом и взаимодействием мозга людей.

Новое исследование проанализировало информацию от 38 здоровых добровольцев, заполнивших анкету сна, чтобы определить их "хронотип", то есть, были ли они совой или утренним жаворонком. Участники также носили трекеры активности и проходили тесты для измерения уровня определенных гормонов, чтобы подтвердить свой хронотип.

Затем участники сканировали свой мозг в «состоянии покоя», что означало, что они не выполняли никакой конкретной задачи и могли позволить своему разуму блуждать. Подключение мозга в состоянии покоя, как полагают исследователи, участвует в ряде функций мозга, в том числе поддержание сознания и саморефлексии, а также внимания и памяти.

Наконец, участники выполнили ряд задач, чтобы измерить свое внимание и время реакции в разное время суток. Как и следовало ожидать, утренние жаворонки лучше всего справлялись с утренними тестами и выполняли их значительно лучше, чем ночные совы в это время.

Сканирование мозга показывает, что, находясь в состоянии покоя (не выполняя какой-либо конкретной задачи), утренние жаворонки имели более высокую связность мозга, чем ночные совы, и это предсказывало лучшую производительность и время реакции во время выполнения задач, а также снижение сонливости. Напротив, более низкая связанность мозга, наблюдаемая у ночных сов, предсказывала худшую производительность, более медленное время реакции и повышенную сонливость.

Исследователи отмечают, что они только обнаружили связь между снижением связности мозга у ночных сов и ухудшением производительности задач. Они не могут доказать, что снижение связности мозга на самом деле вызвало ухудшение производительности этих задач.

Исследователи считают, что необходимы дополнительные исследования для дальнейшего изучения того, как хронотип может влиять на связанность мозга.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что общество в целом должно лучше осознавать, как внутренние часы человека влияют на его производительность и здоровье.