Учёные выяснили, чем грозит ранняя учёба для "сов" и "жаворонков"

Социологи Бенджамин Смарр (Benjamin L. Smarr) и Аарон Шример (Aaron E. Schirmer) провели исследование и выяснили, кому легче даётся учёба в высших учебных заведения. Ученые изучали, в какое время студенты чаще выходили в интернет в выходные дни.

В этом тесте принимали участие 15 тысяч студентов. После окончания исследования учёным стало понятно, что, наиболее сильно в этой ситуации страдают «совы», нежели «жаворонки». Оказалось, «совам», которые поздно ложатся спать, очень трудно вставать по утрам. Из-за этого у таких студентов очень плохая успеваемость, плохие оценки и естественно уровень знаний намного ниже. А вот «жаворонкам» повезло намного больше. «Жаворонки» - это люди, которые намного раньше ложатся спать, а также рано встают. Для них не проблема посещать занятия с утра.

Кроме этого, по результатам опроса можно понять, кто доволен своим рабочим графиком, сном и успеваемостью на протяжении всего дня: Большинство "сов" и "жаворонков" заявляют, что они хорошо спят – 66% и 65% В то же время "жаворонки" чаще, чем "совы" говорят, что успевают сделать все, что они планировали на день – 88% и 72%. И гораздо чаще "жаворонки" довольны своим рабочим графиком – 81%, при том, что у "сов" – 58%.

Ученые рекомендуют всем учебным заведениям сделать более «гибкий» график занятий, для того, чтобы все студенты получали хорошие знания.