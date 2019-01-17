Решена загадка влияния сна на производительность работы

Учёные из Бирмингемского университета заключили, что режим сна напрямую влияет на производительность человека.

Уже давно решено, что без хорошего сна человеку тяжело существовать в том ритме жизни, в котором он привык. В любом случае, необходим качественный, а главное продолжительный сон, иначе человека, как минимум, ждет расстройство внимания и замедленная реакция на рабочем месте.

Естественно, каждый хороший сотрудник стремится улучшить свою производительность, однако из-за плохого сна все труды делаются напрасно. И вопрос в естественных биологических ритмах человека. В большинстве своем, важно понимать разницу в предпочтительном времени отдыха: ночь или день. Уже на основе этого формируется понимание ритмов «сов» и «жаворонков», что поможет решить загадку влияния сна на человека.

В Бирмингемском университете решили установить, как внутренние ритмы влияют на производительность труда. В исследовании принимали участие 38 человек. «Жаворонки», то есть люди, которые рано ложатся спать и рано встают, обладали самым быстрым временем реакции по сравнению с «совами». Однако вторые были лучше сконцентрированы вечером, чем первые.