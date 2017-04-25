Мотивационная музыка не влияет на производительность тренировок. Это установили ученые из общества научных исследований эмпирической эстетики имени Макса Планка.

Многие люди, пытаясь улучшить свою производительность в ходе тренировок, прибегают ко всевозможным хитростям. Одной из распространенных является музыка. Однако доктор Пол Элверс опроверг ошибочное мнение в интервью Daily Mail.

Участниками исследования стало 150 человек. Ученые разделили их на три группы. Все они играли в мяч. Но одни прослушивали в это время музыку, которую подобрали сами, другие слушали композиции, предложенные учеными, третья группа проводила тренировки в тишине. Единственное, что разрешалось выбрать участникам эксперимента - расстояние для броска мяча в корзину.

Проанализировав все факты исследования, специалистами было установлено, что мотивационная музыка никак не сказалась на результатах тренировки (ни на положительных, ни на отрицательных). Но она повлияла на поведение людей: прослушивая такую музыку, они чаще идут на риск.