В США на людей стали нападать совы

В США в последнее время на людей стали нападать совы. Ученые предполагают, что агрессия сов вызвана аномальными холодами в стране.

В течение последних недель в штате Джорджия в окрестностях Атланты зафиксировано уже три случая нападения сов на людей. Птицы охотятся на людей и хватают их за головы и плечи. В результате нападения люди иногда серьезно страдают.

Специалисты говорят, что совы и раньше нападали на людей. Но это происходило крайне редко. За столь короткий промежуток времени три нападения в одной местности – это много и необычно.

Ученые выдвигают гипотезу, что необычное поведение птиц связано с морозами. Из-за холодной зимы погибло много грызунов. А именно они составляют основной рацион питания сов. Отсутствие обычной пищи толкает хищных птиц охотиться на более крупную добычу, в том числе и на людей.

Также в США отмечено, что совы стали нападать на собак, особенно небольших размеров.