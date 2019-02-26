Ученые: Увеличить успеваемость у детей поможет дневной сон

Недавнее исследование доказало, что сон в дневное время удовлетворительно влияет на детей.

Американские ученые благодаря эксперименту доказали, что увеличить успеваемость у детей поможет дневной сон. Для своего исследования эксперты отобрали три тысяч школьников из Китая в возрасте 10-12 лет. Всех детей распределили на четыре группы. Первая группа не спала днем, вторая – спала один -два раза в неделю. Участники третьей группы спали три-четыре раза в неделю, и последняя группа - пять-семь раз. Каждый раз участники должны были спать не меньше часа.

В результате оказалось, что оценки в школе у детей, спавших днем три раза в неделю и больше, к наступлению второго года исследователя увеличили на 7,6%. Ученые также отметили, что дневной сон положительно повлиял не только на успеваемость, но и на уровень счастья и самоконтроля.