Приложение для доносов пользуется популярностью в Китае

Новое приложение для доносов Safe Zhejiang пользуется популярностью в Китае. С его помощью можно беспрепятственно пожаловаться на любого нарушителя порядка.

Сервис разработан и создан в Китае. Он поощряет слежку граждан страны друг за другом. Бдительные китайцы теперь могут донести на своих соотечественников в любое время и в любом месте. Можно пожаловаться на абсолютно любое нарушение: конфликты знакомых, нарушение ПДД, запрещенные интернет сервисы и посты.

Деятельность доносчиков вознаграждается различными бонусами, дисконтами и бесплатными подписками на некоторые сервисы.

Приложение сразу же стало популярно среди жителей Китая. Единственное, что сдерживает поток доносов – это отсутствие анонимности. Некоторые боятся бытовой расправы, и поэтому не спешат доносить на соотечественников.