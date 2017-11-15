Проститутки в Китае принимают к оплате биткойны. За интимные услуги теперь можно расплатиться криптовалютой.

Как и во многих других странах, в Китае на государственном уровне запрещена проституция. Кроме того, финансовая система находится под контролем. Поэтому тенденция к оплате незаконных услуг цифровой валютой является логичной.

Отследить потоки движения фиатных денег в стране не составляет труда. Некоторые виды виртуальной валюты являются абсолютно анонимными. Это и стимулирует оплачивать незаконную деятельность биткоинами и дрогой криптовалютой.

В Сети появились скриншоты переписки проститутки из Китая с потенциальным клиентом, который предлагает расплатиться за оказанные услуги криптовалютой Verge. Это не единственный подобный случай. Помимо биткоинов и Verge, в ходу оказывается и эфириум.