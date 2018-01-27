Швеция презентовала кредитку с контролем CO2

Компания Doconomy создала новый банковский продукт, который позволит не только расплатиться за услуги и покупки, но и проверить, какой урон нанесен экологии.

Недавно появилась информация о том, что компания Doconomy из Швеции презентовала новый банковский продукт – кредитную карту. Данная инновация позволит владельцу не только расплатиться за различные услуги и покупку товара, но и узнать, какой урон нанесен экологии. Кредитка получила название DO Black credit card и позволит следить за контролем CO2 во время покупок, то есть будет считать «углеродный след». Благодаря данной опции можно будет уменьшить воздействие человека на окружающую среду благодаря разумному потреблению.

Сам подсчет включит в себя оценку парникового газа, появившиеся в результате доставки, производства купленного товара. Для того, чтобы следить за состояние CO2на телефон можно установить специальное приложение, а для самого измерения нужна система расчета Aland Index. Отметим, что сама карта была изготовлена с помощью особых чернил, созданных из несгоревшей углеродной сажи, которую получили из, загрязненного промышленными и бытовыми выхлопами, воздуха.