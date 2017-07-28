В Китае появились мужчины напрокат для совместного шопинга

В китайском городе Хайкоу появились мужчины напрокат для совместного шопинга. Акция вызвала ажиотаж. Женщины выстраивались в очереди, чтобы арендовать мужчин.

В одном из торговых центров Китая 24 и 25 декабря прошла уникальная акция. Одиноким женщинам предложили взять себе спутника для похода за покупками. Молодые люди были выставлены в коробках. Китаянки могли выбрать любого из представленных кандидатов и арендовать его на час (пока это максимальное время). Цена составила всего один юань в час (это около 0,15 доллара).

Мужчины на прокат прошли предварительный кастинг. К ним предъявлялись серьезные требования (к примеру, рост должен быть не менее 180 см.). Пройдя небольшое обучение, они приступили к работе.

Представительница торгового центра, организовавшая акцию, призналась, что не ожидала такого хорошего результата. Все женщины остались довольны. Огорчило их только одно – акция по совместному шопингу продлилась всего да дня.