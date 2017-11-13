В Петербурге в аварии пострадали дети

В Выборгском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадали дети.

Это случилось 30 апреля примерно в 11 часов утра. На улице Кантемировской водитель Хюндай столкнулся с Ниссан, после этого врезался в Киа, которая из-за этого удара въехала в Фольцваген. В этом ДТП пострадали двое детей: мальчик пяти лет и девятимесячный малыш. Обоих отправили на госпитализацию. Правоохранительные органы разбираются в причинах аварии и проводят проверку.

Напомним, примерно в это же время в Орске задержали автомобиль, в котором нашли оружие. Выясняется, что в сотрудникам полиции сообщили, что житель города носит при себе оружие. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в результате которой информация подтвердилась. В машине нашли два охотничьих ружья, пистолет, а так же учебные гранаты. 31-летний мужчина, которому принадлежит автомобиль пытался доказать, что нашел все это случайно и собирался утопить оружие в реке. На него открыли уголовное дело.