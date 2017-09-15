В США загорелся завод FlowChem Technologies. Людей эвакуировали.

Известно, что возгорание произошло в вечер четверга, 3 мая. 4 мая в интернете появились кадры, где над зданием завода виден густой дым от пламени, который видно с расстояния в несколько километров от здания. Сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов призвали местных жителей эвакуироваться с места происшествия. Водители должны объезжать территорию, где работают спасатели.

О жертвах, пострадавших из-за этого пожара, информация еще не поступала. О причинах возгорания так же ничего неизвестно.

Напомним, недавно в США вследствие перестрелки в торговом центре умер человек. Сообщается, что возник спор между двумя мужчинами, после чего началась перестрелка. Один из них был ранен, его доставили в больницу, где он и скончался. Выстреливший в товарища сдался полиции.