В Оренбургской области школьник пошел под суд за продажу вируса за биткоины

В Оренбургской области суд вынес приговор одиннадцатикласснику, который за биткоины продал вредоносный софт.

Покупателя школьник нашел в интернете. Он предложил на продажу программу, предназначенную для обхода систем компьютерной безопасности, а еще блокирования, скачивания, и копирования информации. За свой товар парень запросил 0,56932 биткоина, что в переводе на рубли составляет около 73 тысяч. Деньги были перечислены на счет юного хакера.

Однако необычной сделкой заинтересовались сотрудники ФСБ. В результате в отношении школьника возбудили уголовное дело. К сожалению, личность покупателя вредоносного софта не установлена.

Недавно состоялся суд, который своим решением оштрафовал юного компьютерного гения на 3 тысячи рублей.

Напомним, эксперты компании ESSET добились удаления из магазина приложений Google Play фишинговой программы Cardano ADA Wallet, с помощью которой неизвестные злоумышленники крали криптовалюту из электронных кошельков пользователей под видом конвертации.