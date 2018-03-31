У берегов Йемена обстреляли судно с российской пшеницей

Сухогруз с российской пшеницей обстреляли у берегов Йемена. В результате попадания ракеты корабль был вынужден отправиться на ремонт.

По сообщению агентства Bloomberg, инцидент имел место 10 мая примерно в 100 километрах от йеменского берега. Судно турецкой компании Ince Shipping Group, главный офис которой находится в Стамбуле, выполнял рейс из Новороссийска в Йемен. Корабль вез российскую пшеницу по заказу Fahem Group. Однако дойти до порта назначения судну не удалось – с берега в него выпустили ракету. Она взорвалась в трюме, в результате корабль получил серьезные повреждения. А вот экипаж и судовой груз не пострадали. Кто именно стрелял в корабль, пока не известно. Сейчас судно отправилось на ремонт в порт Джизан, расположенный в Саудовской Аравии.

Напомним, в 2014 году в Йемене начался конфликт между хуситами и действующим правительством. Спустя почти год, в 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Ситуация в Йемене и сегодня далека от разрешения. По оценкам ООН, семи миллионам жителей этой страны угрожает голод.