Корабль-призрак вызвал панику в Аргентине. О дрейфующем судне сообщило издание El Litoral.

В прошедшие выходные в Аргентине были обеспокоены появлением корабля-призрака. Судно появилось в водах реки Парана. У очевидцев вызвал панику безлюдный корабль. Выглядел он зловеще.

Однако местные власти успокоили местных жителей и объяснили им всю ситуацию. Оказалось, что это был не корабль, а его недостроенный корпус. В 2000 году строительство танкера было остановлено. Каркас судна пришвартовали к верфи, где он и пребывал все оставшееся время.

Но на выходных он отсоединился и продрейфовал 58 километров. После чего остановился на песчаном берегу реки.

Корабль-призрак в длину составляет 107 метров, ширина его 14 метров. Причины, по которым судно отшвартовалось, пока неясны.